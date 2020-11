Massimiliano Morra ha affrontato le cinque sfere di Live – Non è la D’Urso durante la puntata andata in onda questa sera, su Canale 5, del talk show condotto da Barbara D’Urso, insieme alla fidanzata Dalila Mucedero.

L’attore napoletano ha esordito, parlando del suo flirt passato con Rosalinda Cannavò, un tempo nota come Adua Del Vesco, ribadendo la propria versione dei fatti:

Tra me e Adua, non è vero che non c’è stato nulla. C’è stato un “qualcosina” che ci è andato vicino. Ho avuto segnali da parte sua, che mi hanno fatto pensare ad un interessamento. C’è stato un litigio perché sono stato insistente con lei. Ci siamo voluti molto bene, professionalmente e umanamente. Mi reputo un gentiluomo, non entro nei particolari.

Patrizia Groppelli, successivamente, ha definito l’esperienza di Massimiliano Morra al GF Vip, “una figuraccia” (“Non sei pervenuto in questo GF!”). L’attore le ha risposto, affermando di aver scelto di non mettere in atto alcuna strategia:

Sono entrato nella Casa come persona. Sono venuti fuori i miei difetti come l’introversione e il mettermi da parte nelle dinamiche della casa. Ho voluto portare la mia persona. Poi, se non è stata apprezzata, mi può dispiacere fino ad un certo punto.

Alda D’Eusanio, invece, gli ha ricordato nuovamente il flirt creato a tavolino con Adua Del Vesco. In questo caso, Morra ma ha voluto mettere in chiaro una cosa:

In passato, ho dovuto seguire dei consigli di creare flirt a tavolino per promuovere fiction. Mi assumo la responsabilità, nessuno mi ha obbligato. Il mio sogno era quello di fare l’attore. Da giovani, si intraprendono strade delle quali poi te ne puoi pentire in futuro. Io non sono entrato nel GF solo per il gossip. Ho una carriera di tutto rispetto. La mia vita privata è sempre rimasta tale.

Dalila Mucedero, invece, è intervenuta soprattutto per rispondere alle accuse di essere una fidanzata “finta”. Dalila ha replicato anche al suo ex che è stato ospite, in passato, di Live:

Molte volte sono stata invitata in tv e ho detto di no. Non cerco visibilità. Sono qui stasera solo adesso che Massimiliano è uscito. I problemi con il mio ex c’erano, eccome. Riguardo la storia di Massimiliano con Adua, non mi è piaciuto il suo confronto iniziale con lei. Io sapevo del suo interesse per Adua. Se sono stati insieme o se non lo sono stati è il passato, quello che conta è il presente. Massimiliano è una persona meravigliosa. In Adua, ho visto molta incoerenza. Se hanno avuto un flirt, come fa a dire che Massimiliano è gay! Perché mi dicono che sono finta? Nella vita, faccio altro: sono una ballerina e mi mancano due esami alla laurea. Non ho bisogno di usare la mia storia con Massimiliano: la nostra storia, l’abbiamo sempre tenuta nascosta.

Platinette, invece, ha ricordato a Massimiliano Morra le dichiarazioni di Lele Mora che ha parlato di un “segreto” che l’attore terrebbe nascosto. Morra ha replicato così:

Le persone che pensano che io abbia segreti potrebbero venire qui e spiegare. Io non ho alcun segreto.

Morra, infine, davanti a Guenda Goria, ha invitato Telemaco Dell’Aquila a chiarirsi con lei:

Guenda, per le mie affinità caratteriali, era la ragazza più vicina a me. Mi ricordava Dalila. Guenda è una donna interessante. Telemaco, rilassati e torna da Guenda, che aspetta a te!

Dalila ha ammesso che, qualche volta, ha provato fastidio nel vedere il suo fidanzato insieme a Guenda: