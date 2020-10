Grande Fratello Vip 5: la lite tra Stefania Orlando e Francesco Oppini (video)

Il videomessaggio di Matilde Brandi ha sollevato nuovi discussioni all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. Stefania Orlando, oggi, venerdì 23 ottobre 2020, si è confrontata animatamente con Francesco Oppini, accusato di non aver preso una posizione sulla questione sollevata, poco prima, dall’amico Tommaso Zorzi:

Oppini: In questi 4 giorni non c’è stata alcuna divisione in casa. Di nessun tipo…”

Orlando: “Non c’è stata… infatti io ero molto contenta… ma sono bastati dei messaggi per ricreare delle spaccature….

Oppini: “Tommaso, però, non si ricorda che sono andata contro un gruppo di sei persone, con cui sono affine, per venire da voi… Questo non lo calcola”

Orlando: “Questa tua scelta non l’ho ancora capita… poi me lo spiegherai… Per me è stata una scelta paracula”

Oppini: “Se per te è stata una scelta paracula potevi dirmelo prima e non una settimana dopo. Tu vai a parlare con lui per avere delle affinità con lui. Se dici che quella è una scelta paracula è a mio rischio. Io sono in camera con sei persone dall’inizio e vado di là. E’ contraria”.

Orlando: “Se fossi stata paracula, l’ho detto anche a Guenda ieri, mi sarei schierata subita con il gruppo. Sei l’unico che ha fatto una domanda precisa ad Alfonso Signorini: ‘Posso scegliere la persona con cui ho più affinità”. Io devo presupporre che sei venuto sul nostro gruppo solo per Tommaso. E noi ti stiamo sul caxxo. Se no saresti andato con gli altri. Poi chi nomini Maria Teresa che sta nel gruppo che hai scelto. A me è sembrata una scelta strana se te lo devo dire […] Sei stato furbo perché hai scelto la persona e non il gruppo”.