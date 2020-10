Serena Enardu ha querelato Tommaso Zorzi. È quanto si apprende nelle ultime ore in rete. A fornire i primi dettagli del fatto è stato il sito Biccy, che ha riportato le parole che l’ex tronista ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha dichiarato a proposito della querela:

Serena Enardu fa riferimento a un episodio accaduto qualche settimana fa. L’influencer ed attuale inquilino della casa di Cinecittà avrebbe etichettato la donna come “scema”, un aggettivo che Serena Enardu non ha di certo mandato giù. All’epoca, attraverso il sito Gossip e Tv, la donna aveva dichiarato:

Zorzi mi ha dato della scema. Tra l’altro vedo che si vanta della sua laurea in economia. E quindi? La sventoli come se fosse il cartellino della polizia? Che poi, a voler ben vedere, si ritrova a fare l’influencer e il Grande Fratello Vip proprio come la “scema” Con lui ci vedremo in un’altra sede.