Buongiorno a tutti!❤️ stasera cercherò di spiegare per l'ennesima volta la mia strabenedetta coerenza: i messaggi che ho mandato ieri nella casa erano senza cattiveria come invece alcuni hanno insinuato! Stasera spiegherò che erano anche detti in modo appositamente ironico: con mariateresa era simpatico anzi alla fine le ho detto di trovare un colpo di scena per ravvivare un po' la casa ! A stefania ho ridetto sempre le stesse cose che secondo me il gioco ha prevalso più sull'amicizia ( ma mica l'ho insultata) a guenda anzi le ho fatto un complimento dicendogli che può parlare di Dante Leopardi ma che lo faccia perché' le danno del comodino ( io non l'ho fatto ricordate?) altrimenti rimane solo la figlia di mariateresa cosa c'è di male??? Perché ci vedete cattiveria? Tommaso sa perfettamente perché glielo ho detto sempre che a volte dovrebbe lasciare più spazio agli altri ma l'ho sempre ribadito!! Perché mi viene a dire che sono falsa cattiva e poi addirittura stravolgere la verità e dirmi che sono una Str….. e che gli sto sul c…..Mi sembra esagerato perché io non ho offeso nessuno! Questo a spiegare anche che i commenti offensivi nei miei riguardi spesso sono davvero gratuiti e fanno male perché io non ho mai detto cattiverie del genere! Detto questo stasera lo spiegherò bene! Aggiungo che state esagerando anche nei confronti della povera elisabetta! Questo è solo e semplicemente un gioco e tale deve rimanere 🙏❤️ @grandefratellovip5sondaggi