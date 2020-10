Adua Del Vesco è incinta? Se fosse vero, sarebbe l’ennesimo colpo di scena del Grande Fratello Vip 5, che sin dalle prime settimane di gioco ha regalato ai telespettatori di Canale 5 momenti di vera tensione e rivelazioni straordinarie. L’attrice siciliana, che ora preferisce farsi chiamare col proprio nome di battesimo, ovvero Rosalinda Cannavò, avrebbe infatti un ritardo, notizia confidata all’amica del cuore Dayane Mello.

Stando a quanto registrato dalle telecamere del gioco, Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria avrebbero consigliato ad Adua Del Vesco di effettuare un test di gravidanza per fare chiarezza sul suo stato attuale, potenzialmente interessante. Poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco ha fatto l’amore con il fidanzato Giuliano, come rivelato ai coinquilini, prestando però attenzione ad usare correttamente le precauzioni. Nonostante anche il mese prima abbia avuto il ciclo mestruale in ritardo, la notizia di una possibile gravidanza in gioco ha reso frizzante l’aria nella casa.

GF Vip 5, Adua Del Vesco incinta? Il commento di Tommaso Zorzi

A commentare in maniera goliardica la situazione inedita, è stato Tommaso Zorzi, che già in passato ha avuto a che fare con il binomio gravidanza-reality show. Quando ha partecipato a Pechino Express con l’amica Paola Caruso, nel 2018, Tommaso infatti ha scoperto in viaggio che la sua compagna fosse incinta:

Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto.

Nel frattempo, Adua Del Vesco dice di sentirsi incinta. E lo avrebbe esclamato anche dopo essere uscita dal Confessionale, chiamata dalla produzione per capire l’effettiva situazione della concorrente. Uno scherzo o la verità? Sul web c’è chi dubita della possibilità che Adua sia incinta, complici le bugie che l’attrice ha raccontato circa la sua vita sentimentale, ma nella casa la tensione è alle stelle. Si farà chiarezza nella puntata in onda stasera sullo stato di Adua?