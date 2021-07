Le dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne vanno avanti anche in questo periodo di pausa estiva, attraverso il magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi.

Aldo Farella è stato tra i protagonisti delle ultime puntate della scorsa edizione. Interessato a Gemma e non contraccambiato, Aldo decise di iniziare una frequentazione con Isabella. Gemma, però, improvvisamente, cambiò idea, mostrandosi interessata ad Aldo che decise di ricominciare a frequentarla. Isabella, di conseguenza, scelse di tirarsi fuori. Nella puntata successiva, a sorpresa, Aldo decise di chiudere con Gemma, provocando la delusione di quest’ultima.

Gemma, su Uomini e Donne Magazine, ha definito Aldo “una delle delusioni più inattese”, aggiungendo che il suo entusiasmo iniziale nei suoi riguardi è scemato senza una reale motivazione.

Aldo Farella ha dichiarato che Gemma, in varie occasioni, l’ha mortificato, soprattutto quando palesò il proprio forte interesse nei riguardi di un altro uomo:

Gemma, in molte occasioni, mi ha messo in disparte, facendomi sentire mortificato. Una volta, mentre la nostra conoscenza proseguiva, ha anche ammesso davanti a tutti di voler trascorrere una serata con il signor Antonio piuttosto che con me, nonostante lui avesse sottolineato che con lei non poteva esserci più di un’amicizia.