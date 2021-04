Uomini e Donne, Aldo Farella: “Gemma Galgani? Donna di classe”

Aldo Farella, corteggiatore di Gemma Galgani di ‘Uomini e Donne’, in una lunga intervista rilasciata alla rivista ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha commentato la conoscenza con la dama torinese:

La trovo una donna di classe, estremamente educata. Mi ha fatto conoscere posti stupendi di Roma, per me inediti. Siamo andati in una villa bellissima (Villa Ada, ndr): ho scoperto che ha una grande sensibilità nei confronti della natura e degli animali. Per ora, io e Gemma stiamo condividendo un’amicizia reciproca, siamo concordi nel frequentarci senza troppe aspettative ma piano piano stiamo cominciando a sentirci tutti i giorni.

Nelle scorse settimane, Tina Cipollari ha attaccato i due protagonisti della trasmissione di Canale 5, convinta che, da parte di entrambi non ci sia un reale interesse sentimentale:

Sono molto realista e credo che Gemma sia consapevole delle sue doti e che abbia delle aspettative ben precise sugli uomini. Penso sia alla ricerca di un compagno fuori dal comune, come lei. Forse anche più giovane di noi e prestante, cosa che io non sono soprattutto a casa dell’altezza (sorride). Detto questo, come me, credo che lei abbia bisogno del suo tempo per conoscermi per andare oltre le apparenze. Tina mi è molto simpatica, è una persona provocatoria e credo sia stimolante interloquire con lei, anche se sbaglia quando dice che sono un uomo che vuole mettersi in mostra. In realtà, sono un timido che cerca di superare questo suo lato con esuberanza, a volte forse anche eccessiva. Lo faccio per esorcizzare questo mio aspetto.