Uomini e Donne, Carolina Ronca: “Giacomo Czerny? Sto provando cose molto forti”

Carolina Ronca, corteggiatrice di Giacomo Czerny di ‘Uomini e Donne’, intervistata, questa settimana, dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha ipotizzato il tipo di legame che vorrebbe vivere con il tronista se dovesse essere la sua scelta:

Immagino una storia semplice, di quella semplicità che caratterizza entrambi. Solo l’idea di averlo nella mia quotidianità mi emoziona. Se dovessimo uscire insieme mi impegnerei al massimo per far funzionare le cose e sono sicura che anche dall’altra parte sarebbe lo stesso. Immagino un Giacomo dolce, come lo è sempre stato all’interno del programma e allo stesso tempo forte. che si prenda cura di me come io di lui. Immagino un rapporto complice che sia pieno di sorrisi. Che sappia asciugare le lacrime quando serve, sia sostegno e stima reciproca. E dove ognuno crede nei sogni dell’altro senza oscurarli mai.

La ragazza, al momento, non sa decifrare la natura dei propri sentimenti:

Per me “amore” è una parola davvero importante. Non la uso spesso. E’ successo una sola volta. Ho molto rispetto per l’amore e lo desidero tanto, ma credo che il sentirsi innamorata sia un’emozione che venga con il tempo. che ha bisogno di tempo per consolidarsi e diventare reale. E’ possibile provare cose molto forti ed è quello che mi sta succedendo. Ma serve qualcosa di più per parlare di amore.