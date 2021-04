Uomini e Donne, Ida Platano: la reazione al ritorno in studio di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua

Ida Platano, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, ha rivelato, per la prima volta, quale potrebbe essere la propria reazione se dovesse rivedere, in studio, l’ex Riccardo Guarnieri in compagnia della neo fidanzata Roberta Di Padua:

Ho già visto qualche loro foto sui social, ovviamente è stato strano (e credo che lo sia per tutti) vedere il proprio ex con un’altra persona, però ci si abitua anche a questo. Non so che effetto mi farebbe rivederli però sono pronta, sono conscia di essere più forte di prima. Affronterò qualsiasi situazione mi capiterà davanti.

La protagonista del trono over è ritornata in trasmissione dopo qualche mese di lontananza. Durante l’assenza, la damma ha avuto modo di riordinare le idee, ricaricare le batterie per trovare il vero amore:

Mi sono ripromessa di non buttarmi più da un aereo senza paracadute. Non mi aggrapperò più alle parole, alle promesse. Questa volta voglio fatti. Pretendo i fatti.

Ida, a distanza di tempo, ha nella propria mente l’identikit dell’uomo che possa farle battere nuovamente il cuore e con cui passare il resto della sua vita. In un primo momento, la donna è intenzionata a far andare di pari passo mente e cuore: