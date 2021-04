Non puoi distrarti un momento che uno degli attori più popolari del cinema italiano arriva ai ferri corti con un celebre cantautore made in Italy, sono Alessandro Gassmann ed Enrico Ruggeri. Ma come mai si parla di loro sul web? Semplice, un tweet di Gassmann che faceva riferimento ad una festa nel suo palazzo è stato fonte di discussione per tanti:

Sai quelle cose di condominio quando senti in casa del tuo vicino, inequivocabilmente il frastuono di un party con decine di ragazzi? Hai due possibilità: chiamare la polizia e rovinarti i rapporti con il vicino, ignorare e sopportare, scendere e suonare

Ruggeri ha commentato scherzosamente: “Grande attore e regista… con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est” ma Gassmann evidentemente non ha preso la frase con lo stesso piglio, così ha direttamente bloccato il cantante sul social. Un gesto di cui Ruggeri è rimasto sorpreso come emerge innanzitutto dal suo tweet di reazione post-blocco: ““Confronto, democrazia, (auto)ironia, in un clima disteso. Mi sa che le battute devo tenerle per me” seguito dalla foto che testimonia la rimozione eseguita da Gassmann.

Inoltre, Enrico Ruggeri è intervenuto al Corriere della Sera aggiungendo:

Se quella battuta l’avessi fatta ad Alessandro a cena insieme, ne avrebbe riso anche lui. Mi dispiace molto la contrapposizione e il malcostume di cui spesso sono stato vittima anche io

Mentre Gassman in un’intervista concessa a Silvia Fumarola de La Repubblica ha riaperto e immediatamente chiuso la parentesi sul tweet al centro delle polemiche:

È un argomento troppo povero per essere considerato un argomento. Ho già chiarito su Twitter (“Mi dispiace per le polemiche, e anche per gli insulti e le minacce che ho ricevuto. Quasi un anno e mezzo di pandemia ha esacerbato gli animi portando a una rabbia diffusa”, ndr).

A quando una stretta di mano fra l’attore e il cantante?