Alessandro Gassmann: moglie, figli, età, genitori, Twitter

Di Sebastiano Cascone sabato 8 febbraio 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alessandro Gassmann

Alessandro Gassmann è nato a Roma il 24 febbraio 1965 sotto il segno dei Pesci. Ha 55 anni. E' figlio di Vittorio e Juliette Mayniel. Ed è padre di Leo, vincitore della sezione Nuove Proposte di 'Sanremo 2020' con il brano 'Va bene così'. È sposato dal 1998 con l'attrice Sabrina Knaflitz.

Gassman: "Non credo ai genitori amici dei figli, cerco di trattare Leo con severità e dolcezza e di non lasciarlo solo a prendere decisioni. Certo, ora è adulto e libero di fare quello che vuole, ma sono contento quando si confronta con me. Grazie soprattutto a Sabrina, è un bravo ragazzo, pieno di impegni, non mi dà problemi anche se abbiamo caratteri simili e litighiamo. Dico sempre a mio figlio che l’Università viene prima. Forse farà qualcosa di buono nel mondo dello spettacolo e troverà il suo posto. In fondo rappresenta la terza generazione in una famiglia di artisti, ma prima si deve laureare" (F, ottobre 2018).

E' alto 192 cm e pesa 82 kg.

Ha tre fratelli: Jacopo, Vittoria e Paola.

Il suo profilo Twitter @GassmanGassmann è seguito da oltre 246 mila followers.

E' un grande appassionato di sport, soprattutto di basket.

E' legatissimo all'amico/collega Gianmarco Tognazzi.

Nel 2001, ha posato per un calendario nudo per il mensile 'Max'.

Ha voluto riappropriarsi del cognome originale con la doppia 'n'. A cambiarlo fu la nonna durante un viaggio in America:

"Volevo recuperare quella che era la storia della mia famiglia. Noi siamo ebrei. Io lo sono a metà ma mio padre lo era totalmente"