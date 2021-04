Uomini e Donne, Angela Paone: “Luca Cenerelli mi ha delusa. Riccardo Amante è molto attento”

Angela Paone, protagonista delle ultime stagione di ‘Uomini e Donne’, intervistata dal magazine ufficiale della trasmissione di Canale 5, per la prima volta, ha esternato la propria delusione nei confronti di Luca Cenerelli, con cui ha troncato bruscamente ogni rapporto dopo un periodo di frequentazione:

Purtroppo mi ha molto delusa, non lo vedo più neanche così bello ed é la prima volta che mi capita una cosa del genere con un uomo. Ho passato con Luca un mese stupendo, da parte mia c’è stato un grande colpo di fulmine. E’ stato l’unico cavaliere a cui ho dato di mia spontanea volontà il numero di telefono ma quando mi sono resa conto, dopo un po’ che lo frequentavo, che tentennava mi sono arrabbiata e ho fatto un passo indietro.

In queste settimane, la dama sta conoscendo meglio Riccardo Amante e Andrea Corrà:

Riccardo mi ha chiesto il numero il primo giorno che é entrato in studio, ma anche se mi aveva colpito sin da subito, non ho accettato perché sapevo che stava uscendo con Gemma e Isabella. Poi quando ho capito che queste frequentazioni erano terminate ho accettato il numero e ne sono molto contenta: si sta rivelando un uomo molto attento.

Angela ha 44 anni, è di Ariano Irpino (AV). Non è mai stata sposata e non ha figli. Ha lavorato come baby sitter. In futuro spera di poter mettere su famiglia insieme all’uomo della sua vita.