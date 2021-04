Uomini e Donne, Luca Cenerelli replica a Gianni Sperti: “Non mi rispecchio nelle sue accuse di falsità”

Luca Cenerelli, protagonista di ‘Uomini e Donne’, intervistato dal magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, ha risposto alle accuse, mosse nelle ultime puntate, da Gianni Sperti. L’opinionista accusa l’uomo di essere in trasmissione per pura visibilità e non per cercare l’amore.

La replica del cavaliere, che ha frequentato Angela Paone e suscitato l’interesse di Ida Platano ed Elisabetta Simone, non si è fatta attendere:

Mi piacerebbe sapere cosa lo spinge a pensare che non sarei lì per trovare l’amore. Forse non ha compreso dei miei gesti – e magari posso aver sbagliato – ma ogni cosa trova le sue spiegazioni. Da un lato apprezzo i suoi commenti, perché le critiche possono essere costruttive. Non mi rispecchio nelle sue accuse di falsità, ma ha detto altre cose vere. Mi riconosco in quella pesantezza che mi attribuisce, nella mia capacità di dire le cose subito, senza troppi giri di parole. Vorrei riuscire a essere più diretto, parlando senza troppi fronzoli. E’ un errore che faccio spesso, ma forse questa sarà la volta buona in cui riuscirà a dare il giusto peso alle parole. Non voglio che questo mio modo di fare possa lasciare dubbi, quindi cercherò di migliorare. Non sono un uomo noioso, l’unica cosa che vorrei è esserlo all’interno dello studio. Proverò a lasciarmi guidare dalla pancia.

Luca ha 43 anni, è per metà austriaco e per metà marchigiano. E’ nato e cresciuto a Milano. Da qualche anno vive vicino Cagliari. Ha la passione per il ballo e la musica. Ama viaggiare in camper, dormire sotto le stelle a stretto contatto con la natura. Adora gli sport all’aperto (dallo sci al windsurf fino alla vela).