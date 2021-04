Martina Miliddi a Verissimo: “Aka7even? La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola”

Martina Miliddi, ospite, domani, sabato 24 aprile 2021, di ‘Verissimo’, ha raccontato, per la prima volta, della fine del flirt con Aka7even, sbocciato all’interno della scuola di ‘Amici 20’:

La nostra storia si è conclusa all’interno della scuola. Non volevo che soffrisse, non c’è stata soltanto un’infatuazione. Mi è rimasto accanto nei momenti brutti e in quelli belli. Oggi resta un buon rapporto, gli auguro il meglio.