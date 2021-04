Gossip: tutte le notizie del 23 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi venerdì 23 aprile 2021

Orietta Berti, reduce dal successo sanremese di ‘Quando ti sei innamorato’ e amatissima concorrente di ‘Name that tune – Indovina la canzone su Tv8, intervistata dal settimanale ‘Gente’, ha svelato un retroscena inedito della gaffe sui Maneskin ed Ermal Meta:

Il mio amico Ermal Meta, per me è Ermal Metal. E comunque lui mi ha detto che gli piace, che andrà in comune a far aggiungere la elle al cognome. Luca Argentero è diventato Formentero. Mi ha confessato che nessuno l’aveva mai chiamato così. Poi c’è il mago Forest: con lui inciampo sempre, lo chiamo Mago Foster. Il mio Osvaldo lo dice sempre: parli di getto senza pensare… Ha ragione.

Il legame d’amicizia tra Pierpaolo Pretelli ed Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli, rispondendo alle domande dei fan, ha rivelato, i rapporti oggi con Andrea Zelletta, con cui ha instaurato un’amicizia molto forte dentro la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’:

Non c’è stata alcuna lite e non abbiamo nessun conto in sospeso. È solo una questione di lontananza: lui vive a Milano e io a Roma. Ma è vero. Sono rimasto perplesso per alcuni video che ho visto dopo essere uscito dalla Casa. Il gioco, però, è finito a marzo e oggi ci sono persone che sento quotidianamente: Andrea Zenga, Enock, Patrizia De Blanck, Giacomo Urtis, Cristiano Malgioglio e Dayane Mello.

Il periodo buio di Giulia Salemi: il gossip

Giulia Salemi, protagonista di una lunga intervista per ‘Diva e Donna’, ha confessato di aver attraversato, diversi anni fa, un periodo infelice dal punto di vista professionale: