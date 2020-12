Tommaso Zorzi: la sorpresa di mamma Armanda Frassinetti (video)  

Stasera, lunedì 7 dicembre 2020, nel corso della ventiquattresima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Tommaso Zorzi ha incontrato la mamma Armanda Frassinetti. L’influencer, in passerella, sotto la pioggia, ha ascoltato le parole di una delle donne più importanti della sua vita (Qui, il video):

Tommaso: “Sei riuscito ad abbattere pregiudizi e tabù mostrandoti quello che sei realmente, con le fragilità e le tue debolezze. Vorrei farti capire che sei una persona speciale, hai la capacità di arrivare al cuore delle persone. Io non intendo dei giovani ma di tutte le età, uomini e donne. Ho visto i rapporti che hai cerato in questa casa. Ti posso dire che questo rappresentano una ricchezza ed una fortuna. Queste cose ti caricano di un’energia incredibile. Guarda avanti, forte di questa carica, continua a spenderti senza condizionamenti. Sii te stesso. Costruisci dei rapporti all’interno della casa”.

La donna, inoltre, ha confessato di aver sentito telefonicamente Francesco Oppini ma non ha rivelato volutamente il contenuto della conversazione:

Armanda: “Francesco ha mantenuto la sua promessa. Poi, ti racconteremo tutti quando usciremo”.

La madre di Tommy ha ringraziato Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta per la vicinanza in questi tre mesi di convivenza forzata nel loft di Cinecittà. Infine, ha rivelato che, quest’anno, passerà il Natale con l’altra figlia, Gaia, rientrata dall’estero per festeggiare in famiglia il periodo delle vacanze natalizie:

Armanda: “Sarà un Natale diverso ma recupereremo”.