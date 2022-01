Michelle Hunziker compie gli anni: il gesto di Tomaso Trussardi

Nonostante abbiano annunciato il loro addio Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker hanno deciso di mantenere rapporti pacifici e, nelle ultime ore, l’imprenditore ha fatto gli auguri alla showgirl in occasione del suo compleanno.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: gli auguri

Michelle Hunziker ha spento 45 candeline il 24 gennaio e a sorpresa Tomaso Trussardi le ha fatto gli auguri di compleanno via social. Solo alcuni giorni fa la coppia ha annunciato la separazione ma in questo modo i due hanno lasciato intendere di aver mantenuto buoni rapporti e di essere ancora vicini, nonostante tutto. “Happy Birthday a una fantastica donna”, ha scritto Tomaso Trussardi nelle sue stories via social postando un’immagine della showgirl in compagnia del cane Odino.

Michelle Hunziker: l’addio

Da settimane circolano voci riguardanti liti e incomprensioni tra la showgirl e l’imprenditore e sembra che lei si sia trasferita a Milano con le figlie (lasciando così la villa di Trussardi a Bergamo). Secondo indiscrezioni Michelle si sarebbe riavvicinata all’ex marito, Eros Ramazzotti, che però nelle ultime ore ha confermato pubblicamente di essere single. Quali saranno i motivi che hanno spinto la showgirl svizzera a separarsi dal padre delle sue due figlie più piccole? Solo qualche anno fa i due avevano svelato di sognare l’arrivo di un altro figlio.