Le registrazioni di Temptation Island 2021 (nonostante qualche intoppo dato da una tromba d’aria improvvisa) sono ancora in corso e i colpi di scena non si fanno attendere. Non è una frase fatta, è proprio la realtà delle cose. Fino ad ora conosciamo tutte e 6 le coppie che si cimenteranno nel viaggio dei sentimenti, oggi si sono aggiunti anche i tentatori e le tentatrici che daranno il filo da torcere e qualche notte in bianco ai fidanzati e fidanzate.

Ci soffermiamo però su una delle coppie su cui tanti hanno puntato occhi e critiche nelle ultime ore, l’ultima presentata in ordine di tempo, si tratta di Floriana e Federico. Lui 34enne, lei di 13 anni in meno. Stanno insieme da circa due anni.

Lei vorrebbe scuotere la relazione e dare nuova vita al rapporto dopo che non ha più sentito lo stesso desiderio che prima percepiva dal suo uomo: “Voglio capire se lui è realmente innamorato di me o se sta con me soltanto per una questione di abitudine” ha detto nel video di presentazione. Federico, certo del sentimento che ha per la ragazza, ha parlato di certezze: “Non faccio più quello che facevo prima. Dico ‘ormai è mia e non me la leva più nessuno’. Affronterò questa esperienza mettendomi in gioco al 100%. Vado lì e quello che succede succede“.

Temptation Island 2021: “Conosco Federico ed è single!”, qual è la verità?

Perché citiamo le certezze di Federico? Il web le ha messe in discussione, dato che sta emergendo l’ipotesi (mai confermata finora) che i due forse non sono realmente fidanzati e che quindi la loro è solo una messa in scena. L’influencer Deianira Marzano ha fatto notare il commento di un utente che ha ammesso di conoscere Federico affermando che lui sarebbe tutt’altro che fidanzato! “Ragazzi ma non sono una coppia: io lui lo conosco ed è super single” scrive l’utente.

Nulla di certo, la stessa Deianira per prima non ha voluto dare troppo peso alla segnalazione, ma la curiosità su quanto accadrà tra Federico e Floriana a Temptation Island è già altissima!