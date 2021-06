Temptation Island 2021: le tentatrici (foto)

Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha svelato, in anteprima, il volto delle single che, a partire da mercoledì 30 giugno 2021, animeranno il viaggio nei sentimenti della nona stagione di ‘Temptation Island’.

Le tentatrici di Temptation Island 2021

Ecco le schede delle 12 tentatrici:

Carlotta, romana 34 anni, specializzata in campo estetico elettromedicale e assistente al medico. Ama ascoltare la musica, pattinare sul lungomare ma soprattutto mangiare.

Vincenza, 25 anni da Vallo Della Lucania (Salerno) è insegnante di danza e coreografa, balla danza classica, moderna e flamenco.

Anastasia, 20 anni da Somma Vesuviana (Napoli), fotomodella. Ha praticato a lungo ginnastica artistica e dalla sua mamma ha ereditato la mania dell’ordine.

Angelica, 22 anni nata a Mirano (Venezia), modella. Ha praticato per dieci anni danza classica ed è appassionata di ogni genere di sport.

Gabriella, napoletana 25 anni, studentessa in scienze motorie. E’ una grande appassionata di calcio e una tifosa della Juventus.

Giuly, romana 33 anni, laureata in ingegneria civile, fa la dermopigmentista. Le piace lo sport e ha scoperto recentemente la passione per il paddle. E’ un’amante della lettura.

Lucrezia, milanese 23 anni, hostess per fiere, eventi e congressi. Ha un cane che ama moltissimo con cui fa delle lunghe passeggiate al parco.

Tania, 27 anni nata a Piedimonte Matese (Caserta), commessa in un negozio di abbigliamento. Figlia di un ex calciatore di serie A, ha ereditato da lui la passione per questo sport.

Federica, 25 anni catanese, è una libera professionista. Appassionata di videogame, film horror e del mondo fantasy in generale. Parla inglese, spagnolo e francese.

Rita, 28 anni da Ceglie Messapica (Brindisi), estetista. Ha studiato a Parigi e negli States. Ha sempre trascorso l’estate a Nizza perché suo nonno vive lì.

Giulia, romana 25 anni , laureata in ingegneria civile ed edile. La sua più grande passione è l’equitazione.

Gabry, napoletana 29 anni, hostess per eventi. Sta imparando a suonare la consolle. Le piace la meditazione e tutto ciò che la porta ad avere un livello di coscienza superiore.