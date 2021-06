Temptation Island 2021: il video della tromba d’aria che ha colpito il villaggio

Nelle scorse ore, Raffaella Mennoia, autrice e capo progetto di ‘Temptation Island‘, ha pubblicato, sulle proprie Instagram Stories, un video che sta facendo il giro del web. Durante le registrazioni del viaggio dei sentimenti, una tromba d’aria si è abbattuto sul villaggio costringendo la troupe ad una temporanea sospensione delle riprese per mettere in sicurezza tutti i protagonisti del programma.

Ecco il racconto della Mennoia:

Buongiorno a tutti, come state? Questa notte in Sardegna abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Veramente ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare. Ovviamente abbiamo finito alle 4 di notte. E niente, ho un gran sonno, ragazzi. C’è un tempo orrendo quest’anno. Non so… c’è un’afa e non c’è il sole. È tutto coperto. Però il programma sta andando benissimo.