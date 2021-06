Manca sempre di meno alla nuova edizione del Grande Fratello VIP che (salvo sorprese) inizierà il prossimo settembre su Canale 5. Si lavora al cast dei protagonisti certamente, ma attenzione perché anche il comparto degli opinionisti sarà totalmente cambiato. Via Pupo e Antonella Elia, arrivano l’ex concorrente della quarta edizione Adriana Volpe (che così dà l’addio a Tv8) e la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

A proposito di addii, citando nuovamente il cantante di Gelato al cioccolato pare che alla base della suo “ciao ciao” ci sia una scelta personale. La Elia invece che sembrerebbe essere stata fatta fuori dalla produzione del programma (ma non c’è nessuna conferma né smentita su quest’aspetto). Antonella non si è lasciata scoraggiare troppo, così dalle pagine di Nuovo TV la ritroviamo più in forma che mai pronta a graffiare ancora una volta in particolare su una delle due neo-opinioniste con cui non ha più avuto buoni rapporti.

Parliamo della conduttrice di Ogni Mattina Adriana Volpe che è stata presa di mira ancora una volta dalla Elia. Parte da un presupposto che è già tutto dire: “Temo che non bastino e che non ce la faranno mai a sostituire me” poi va all’attacco!

Adriana è la maestrina e non mi aspetto niente da lei. Non si esporrà mai e cercherà di essere amica di tutti e di mantenere i vari equilibri.

Alle varie uscite di Antonella Elia contro la sua ‘sostituta’ ci siamo abituati. Al contrario, sulla Bruganelli è di mano più buona: