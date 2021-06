Luca Vetrone sarà uno dei single che farà parte della nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 con la sua nona edizione, a partire dal 30 giugno 2021, in prima serata.

Luca è un ragazzo di 26 anni, laureato in Scienze Motorie e Sportive. Di professione, fa il personal trainer e ha lavorato anche come modello. Luca è nato a Benevento ma è cresciuto a Riccione e attualmente vive a Rimini.

Per quanto concerne le sue esperienze passate in televisione, Luca Vetrone ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, durante il trono di Angela Nasti. In un’intervista, Luca ha dichiarato di non essersi sentito molto a proprio agio nel programma a causa della timidezza ma che sarebbe pronto a ripetere l’esperienza.

Nel 2017, inoltre, Luca ha partecipato al concorso Mister Italia, vincendo la fascia Un bello per il cinema.

Per quanto riguarda altre curiosità, Luca è alto un metro e 90, ha la passione per i viaggi, parla inglese, ha il sogno di lavorare nel mondo del cinema, è molto legato a sua madre, uno dei suoi attori preferiti è Sylvester Stallone e un programma televisivo che gli piace molto è L’Isola dei Famosi.

Il suo profilo ufficiale Instagram è seguito da circa 100mila follower. Luca, inoltre, è una delle star italiane di TikTok. Il suo profilo, infatti, in questo caso, è seguito da ben un milione di persone.