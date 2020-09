Antonella Elia: le dichiarazioni contro Adriana Volpe e Flavia Vento

Di Sebastiano Cascone martedì 29 settembre 2020

Antonella Elia punta il dito contro Adriana Volpe e Flavia Vento

Antonella Elia, intervistata da 'Tv Sorrisi & Canzoni', in edicola questa settimana, ha svelato un retroscena inedito dell'amicizia con Adriana Volpe una volta terminata l'esperienza all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. L'opinionista del reality di Alfonso Signorini ci va giù pesante con la collega:

"L’ho chiamata per vederci una sera e non ha mai tempo... L’amicizia è una cosa seria... Mi rifiuto di avere amiche fasulle che davanti alle telecamere ti fanno i complimenti e poi sparlano di te..."

L'ex gieffina ha parlato anche dei concorrenti della quinta edizione del programma di Canale 5 apprezzando particolarmente Franceska Pepe che, in queste settimane, ha litigato con Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Stefania Orlando:

"Mi è piaciuto molto l’atteggiamento un po’ ‘selvatico’ di Franceska..."

Al momento, però, la Elia non ha ancora il nome del vincitore:

"Per ora è presto... Non lo riconosco... Per me dovrebbe vincere chi ha il coraggio di esporsi...".

Antonella, nel corso dell'intervista, ha attaccato duramente anche Flavia Vento che, dopo pochi giorni dal suo ingresso nella casa di Cinecittà, ha deciso di ritirarsi per riabbracciare gli amatissimi cagnolini:

"La sua scelta è ingiusta nei confronti di chi non è stato scelto per fare posto a lei... Andare al Grande Fratello Vip è come un lavoro, e sul lavoro non si sputa...".

Ha, inoltre, dichiarato di aver stretto un grande legame con Manila Nazzaro (conosciuta a 'Temptation Island') e Serena Enardu. E di essere ancora in una fase di grande riflessione con Pietro Delle Piane.