Adelaide De Martino è la bellissima sorella di Stefano De Martino, conduttore e ballerino, attualmente in onda su Canale 5 con Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di giudice.

Le fan di Stefano De Martino conoscono molto bene anche sua sorella Adelaide. I due fratelli appaiono spesso insieme sui social. Anche il profilo Instagram della 26enne è molto seguito, per la precisione, da 118mila follower.

Solitamente, è il fratello Stefano ad essere al centro del gossip con la sua vita sentimentale ma, in quest’occasione, i riflettori sono puntati proprio sulla sorella Adelaide.

Stando ad un gossip pubblicato da Oggi, infatti, Adelaide De Martino si è fidanzata con un attore diventato popolare grazie a Gomorra – La Serie. Stiamo parlando di Emanuele Vicorito che, nella prima stagione della serie di Sky ispirata all’omonimo libro di Roberto Saviano, ha interpretato il personaggio di ‘O Pop.

Emanuele Vicorito, attore di 31 anni, nel corso della sua carriera, ha recitato anche nei film All the Invisible Children, L’oro di Scampia, Milionari e In viaggio con Adele. In tv, invece, Emanuele Vicorito ha lavorato per le fiction Un posto al sole, La squadra, Il sindaco pescatore, Mare fuori e Il commissario Ricciardi.

Sulla loro storia d’amore, non ci sono praticamente dubbi perché la coppia appare, senza problemi, insieme anche sui social, come si può vedere proprio sul profilo Instagram di Adelaide. Sul suo profilo, inoltre, Adelaide appare spesso insieme anche al nipotino Santiago, primogenito del fratello e di Belen Rodriguez.