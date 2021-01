Ci sarebbero novità interessanti in vista per Stefano de Martino. Da poco tornato in televisione con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile, il bel conduttore Campano starebbe attraversando un momento di rinascita a livello sentimentale. Conosciamo bene qual è stata la situazione degli ultimi mesi dopo la seconda rottura con Belen Rodriguez.

Tante le indiscrezioni: dal presunto ritorno con la sua ex fidanzata Gilda alla svista con Mariana Rodriguez che poi non si è concretizzata. Oggi invece si parla di quello che per il momento è l’ultimo capitolo dei gossip che gli riguardano: Mariacarla Boscono. Per chi non sapesse chi sia, Mariacarla è una supermodella di 40 anni che da qualche mese sembrerebbe aver fatto breccia nel cuore di De Martino.

Condizionale d’obbligo, è chiaro, ma le ultime notizie lanciate dal settimanale Gente aprono nuovi scenari, o perlomeno, aggiornano una situazione che sembrava arenarsi fino a qualche settimana fa. La coppia è stata paparazzata all’esterno della casa milanese di Stefano, il volto di Mariacarla all’apparenza sembrerebbe sorprendersi alla vista dei fotografi che come volpi hanno catturato il momento.

Muniti di mascherina i due si sono diretti verso la palazzina dove lui abita. Il dettaglio che però non può passare inosservato è dato dalla modella che tira fuori dalla tasca il mazzo di chiavi che apre la porta della casa di Stefano. Tutto può far pensare che tra i due la storia potrebbe aver preso la strada giusta, persino aggiungendo un tassello importante: la convivenza. Sarà così?