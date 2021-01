Can Yaman, il popolare attore di Daydreamer sta riscuotendo talmente successo da esser diventato un vero e proprio caso in Italia. Diventato sex symbol in Italia proprio grazie alla serie trasmessa da Canale 5, l’attore ha cominciato il suo viaggio (di lavoro) in Italia con i fuochi d’artificio.

Prima con le foto insieme all’attrice Claudia Gerini (insieme a lei sarà protagonista degli spot di una nota marca di pasta), poi è arrivata la multa per assembramento nei pressi dell’albergo in cui soggiorna, ora l’attenzione mediatica si è accentuata per altri gossip che lo riguardano.

Parliamo ovviamente dello scoop del settimanale Chi e delle foto con Diletta Leotta, la bella conduttrice sportiva di DAZN nonché speaker radiofonica di Radio 105. Gli scatti insieme hanno mandato su tutte le ire le centinaia di migliaia di fan sfegatate che non hanno visto di buon’occhio la coppia.

Tanto è bastato per mandare ancora una volta in tilt i social e in particolar modo il suo account twitter che è stato subissato di critiche che Can non ha preso affatto bene.

Nella tarda serata di ieri infatti è intervenuto su twitter scrivendo tre semplici parole: “Fatti miei. Punto.” seguito da uno smiley di silenzio. Ciò però ha combinato l’effetto contrario, così il nome di “Can Yaman” è balzato nuovamente in vetta ai trending topic di Twitter e lo stesso attore ha in sequenza: autosospeso il suo profilo, limitato i commenti ai suoi vecchi post e persino bloccato i commenti alle ultime foto online.

Insomma, una vera e propria chiusura precauzionale. A tutt’ora il profilo di Yaman resta ancora chiuso, quanto tempo passerà prima di ripensarci su? Riuscirà a perdonare anche i suoi fans magari presi da un impeto di gelosia? Eppure sono la sua gioia…