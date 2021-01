Asia Argento: “Non andrò all’Isola dei Famosi”  

by @Fabio Morasca

Il suo nome è stato avvicinato alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che tornerà in onda in primavera, a circa due anni dall’ultima edizione. Stiamo parlando di Asia Argento, attrice e regista che, negli ultimi anni, abbiamo visto in molte trasmissioni televisive.

Il cast della quindicesima edizione dell’Isola è in via di definizione e il nome dell’attrice e regista romana era sicuramente uno dei più forti.

Asia Argento, però, durante una diretta Instagram, ha dichiarato che non prenderà parte alla nuova edizione del reality “isolano” di Mediaset:

Non ci vado manco morta! Non farei l’Isola neanche se arrivassero a propormi cinque milioni di euro…

In breve, la figlia del maestro dell’horror, Dario Argento, non ha utilizzato giri di parole per smentire la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi.

Quando il cast verrà finalmente ufficializzato, sapremo la verità.

Come già scritto in apertura, Asia Argento, negli ultimi anni, ha preso parte a diversi programmi televisivi.

Nel 2018, la sua partecipazione a X Factor, nel ruolo di giudice, si chiuse anzitempo a seguito delle accuse di molestie provenienti dall’attore Jimmy Bennett. Asia Argento fu sostituita da Lodo Guenzi, il frontman de Lo Stato Sociale.

Nel 2020, la partecipazione di Asia Argento a Pechino Express si interruppe a causa di un infortunio al ginocchio sinistro. L’attrice partecipò all’ottava edizione dell’adventure-game di Rai 2 insieme ad un’altra figlia d’arte, Vera Gemma, anche lei tra le papabili concorrenti dell’Isola dei Famosi 15.

Asia Argento, inoltre, ha spesso parlato di eventi riguardanti la propria vita privata a Live-Non è la D’Urso e a Non è l’Arena.

Nel 2019, prese parte anche al programma di Rai 2, Realiti – Siamo tutti protagonisti, condotto da Enrico Lucci.