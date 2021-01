by @Fabio Morasca

Bianca Guaccero è la conduttrice di Detto Fatto, il tutorial show di Rai 2 che, per quanto riguarda quest’edizione, ha subito una settimana di pausa a causa di una serie di polemiche scatenatesi a seguito di uno sketch frainteso, un tutorial ironico su come fare la spesa al supermercato in modo sexy.

Intervistata dal settimanale Gente, la bella e simpatica attrice-conduttrice pugliese, da oggi, splendida quarantenne, ha tratto un bilancio della propria vita privata e professionale, ponendosi anche nuovi obiettivi per quanto riguarda il futuro.

Attualmente single, Bianca Guaccero spera di trovare un nuovo amore ma senza fretta:

Non cerco a tutti i costi un fidanzato ma spero di incontrare una persona con la quale condividere un amore semplice, spontaneo, maturo. Per i miei 40 anni, ho un obiettivo nuovo, trovare il famoso equilibrio tra il lavoro, l’essere madre e, quando arriverà, l’amore.

Nel bilancio della sua esistenza, non può mancare, ovviamente, Alice, la figlia che Bianca Guaccero ha avuto dal regista Dario Acocella:

Alice mi ha permesso di conoscermi meglio, dandomi una nuova prospettiva di vita.

In questi primi quarant’anni della sua vita, troviamo anche la separazione dall’ex marito Dario Acocella, avvenuta nel 2017 dopo quattro anni di matrimonio:

È stato doloroso, i sensi di colpa verso la bimba non sono mancati ma sia io che lui abbiamo cercato di non farle mancare l’abbraccio di una famiglia. Noi per Alice saremo sempre un porto sicuro.

Oggi, sul proprio profilo Instagram, Bianca Guaccero ha ringraziato i suoi numerosissimi fan per l’affetto che le hanno dimostrato in oltre vent’anni di carriera.