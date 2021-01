Buon compleanno a Giulia de Lellis! Ma quest’anno a farle gli auguri non è solo l’onda di fans che sui social hanno mostrato il proprio affetto. Il compleanno di Giulia stavolta è più speciale poiché il primo con il suo nuovo fidanzato Carlo Beretta. La coppia insieme da mesi ha iniziato a fare sul serio nonostante le critiche piovute dopo l’ennesima rottura con Andrea Damante.

Per l’occasione, Carlo non si è fatto trovare impreparato e per la sua fidanzata ha preparato un regalo con i fiocchi. Il ragazzo ha preparato una cena molto particolare per lei, accompagnandola ad una scatola a sorpresa che Giulia avrebbe dovuto aprire alla mezzanotte esatta.

Avrebbe, appunto, ma la De Lellis non ha saputo resistere alla tentazione di poter svelare la sorpresa anzitempo. Scopriamo anche noi cosa si celava nella scatola misteriosa

La sorpresa di Carlo Beretta a Giulia De Lellis per il suo compleanno! pic.twitter.com/1YtT6IgOXy — disagiotv (@disagio_tv) January 15, 2021

Nella scatola erano nascosti dei dolci con sopra immortalate le sue foto preferite, un regalo che Giulia ha apprezzato mostrandole immediatamente in alcune Instagram stories:

Una sorpresa inaspettata ha fatto battere il mio cuore più che mai! Il mio vino preferito, i fiori più belli di sempre, i miei amati gnocchi, la mia torta del cuore e tu Carlo. Cosa vuoi che ti dica?! Grazie.

Parole che confermano un sentimento forte, che si percepisce da tempo. Per Giuliaè tornato il sereno sulla sua vita sentimentale. Il suo compagno è riuscito a ridarle la giusta energia per poter intraprendere una nuova storia d’amore e chissà, magari col passare del tempo le cose tra di loro potrebbero fortificarsi ancora di più per nuovi progetti fatti in grande.