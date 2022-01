Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: “Despota, storie finte al GF Vip”

Attraverso i social Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro Alfonso Signorini, con cui ha il dente avvelenato da quando è stato squalificato dal GF Vip 4 per una bestemmia (che secondo lui sarebbe stato un semplice intercalare del dialetto toscano).

Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini

Attraverso un commento sui canali social ufficiali del GF Vip Stefano Bettarini è tornato a scagliarsi contro Alfonso Signorini e contro il programma da cui, nel 2020, è stato squalificato dopo appena 3 giorni dal suo ingresso.

“Questo programma prima era un viaggio introspettivo: un percorso alla scoperta dei personaggi stessi… Con le loro fragilità, le loro debolezze e perché no, i loro errori. Sicuramente qualcosa di molto più credibile e interessante. Oggi invece non conta più quello che avviene nella casa, ma chi condannerà o assolverà il “despota” all’interno del programma, con storie finte, gossip dando fine a quello che era un programma con contenuti. Da GF Vip a markette…. Peccato non ci sia Chiambretti”, ha tuonato via social l’ex calciatore.

Al suo post si è aggiunto l’ex concorrente del reality show Filippo Nardi, che con alcune emoticon raffiguranti un applauso ha lasciato intendere di essere perfettamente d’accordo con lui. Nei mesi scorsi Alfonso Signorini ha fatto sapere che avrebbe sporto querela contro Bettarini per le sue accuse. La vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro? A quanto pare l’ex calciatore non ha ancora cambiato idea.