Laura Pausini, la tenera lettera alla sorella Silvia: “Lei è la Pausini venuta meglio”

Il 25 gennaio 2022, in occasione del compleanno di sua sorella Silvia, Laura Pausini ha scritto una tenera lettera via social presto diventata virale tra i fan. “25 gennaio. Il tuo compleanno, Silvia. Sorella. Mia”, ha scritto la cantante all’inizio del messaggio pubblicato via social.

Laura Pausini: la lettera alla sorella Silvia

Laura Pausini è fortemente legata a sua sorella minore, Silvia, che da sempre è attenta a proteggere la sua privacy e che lavora lontana dal mondo dei riflettori. “Quando ti presento dico sempre la solita frase: lei è la Pausini venuta meglio. Lo dico perché è vero e perché pochissimi conoscono tutte le tue qualità dato che sei riservata e non ti sei mai voluta mostrare più di tanto”, ha scritto la cantante nel suo tenero messaggio alla sorella, e ancora: “Da queste foto sembriamo tornate bambine e anche se non lo siamo più solo io e te capiamo la confidenza e l’Amore leale, senza fine che abbiamo noi. Buon Compleanno Cucciola Mia. Ti Amo”.

Le due sorelle hanno sempre lavorato a stretto contatto e Silvia è di fatto il “braccio destro” della famosa cantante, che prima di dare il via a qualsiasi progetto si confronta proprio con sua sorella minore. Silvia è mamma di due gemelli, gli adorati nipoti della celebre cantante (e cugini di sua figlia Paola).