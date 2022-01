Antonella Elia contro Alex Belli, Soleil e Delia Duran: “Farsa colossale”

Antonella Elia, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha confessato a Superguidatv le sue impressioni sui concorrenti della sesta edizione del reality show e in particolare su Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Antonella Elia contro Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge

A Superguidatv Antonella Elia ha rivelato di non credere affatto nella sincerità dei sentimenti espressi da Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge e Delia Duran e anzi, ha precisato di ritenere il ménage tra i tre una farsa colossale: “E’ palese poi la mia antipatia verso Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c’è nulla di vero ed è indecente. Mi sembra un gioco a chi si mette più in mostra in modo a mio avviso negativo”, ha affermato.

Antonella Elia contro Katia Ricciarelli

Soleil, Alex e Delia non sono gli unici contro cui ha tuonato la showgirl. Antonella Elia infatti se l’è presa anche con Katia Ricciarelli e ha rivelato di essere d’accordo con chi, durante queste settimane, ha chiesto la squalifica della cantante lirica dal reality show.“Katia non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro. A me piace molto Lulù perché ha una sua ingenuità. Katia non rientra tra i miei personaggi preferiti. Sono a favore delle persone che chiedono la sua squalifica”, ha affermato. Ci saranno ulteriori sviluppi a tal proposito?