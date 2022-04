Alcune famose star dello show business internazionale hanno messo a tacere i loro haters con l’arma più potente: l’ironia!

Le star dell’intero mondo si sono trovate a far fronte agli haters e ai seriali leoni da tastiera attraverso i social e, alcune di esse, hanno stupito tutti decidendo di metterli a tacere per mezzo della loro arma più potente: l’ironia. Scopriamo di quali star si tratta e quali sono state le loro incredibili risposte.

Billie Eilish

Le star che hanno risposto agli haters

Billie Eilish ha sofferto di bullismo e di problemi sociali fin da quando era bambina, ma quando ha raggiunto la fama internazionale grazie al suo talento ha saputo rifarsi. La cantante ha risposto personalmente a un haters che l’aveva definita la star “peggio vestita” e che aveva dichiarato in un video divenuto virale “sono stufo della sua m***a”. La cantante si è mostrata direttamente mentre seduta sul wc del suo bagno e ha risposto: “Io invece non ne ho avuto abbastanza. La sto facendo ora”.

Anche l’attrice e cantante statunitense Zendaya si è trovata a dover far fronte ai leoni da tastiera. Uno di questi aveva scritto su Twitter: “Scommetto che i piedi di Zendaya puzzano come i Funyuns”, e la cantante ha replicato attraverso un video in cui si è mostrata mentre, dopo essersi tolta un paio delle sue lussuoso Louboutin, ha portato un piede al naso e ha affermato: “No, odorano di successo per me!”.

Lili Reinhart (alias Betty di Riverdale) si è trovata a replicare contro un hater che ha scritto sui suoi canali social: “Non voglio solamente che il suo talento venga oscurato da quanto pesa!”. Lei ha prontamente replicato affermando: “Grazie mille per la preoccupazione sul mio peso ma ti rispondo dopo aver terminato di mangiare il mio double cheeseburger!”.

Anche l’influencer italiana Chiara Ferragni si è trovata spesso a far fronte ai suoi detrattori. In particolare molti l’hanno accusata di non essere “una brava madre” per via dei suoi scatti osé in biancheria intima. Quando qualcuno le ha scritto: “Ti ricordo che sei una madre“, lei ha replicato: “Grazie del promemoria. Senza questo commento mi sarebbe sfuggito di mente“.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG