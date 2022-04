Alcune delle più famose star dello show business hanno rivelato pubblicamente di non aver mai voluto figli. Scopriamo di chi si tratta.

Da Miley Cyrus a Renée Zellweger, sono tante le star che per i più disparati motivi hanno deciso di non avere figli. Scopriamo i motivi dietro la loro scelta e le loro intime confessioni sul tema della maternità e della paternità.

Miley Cyrus

Le star che hanno deciso di non avere figli: chi sono

Miley Cyrus ha confessato pubblicamente di non volere figli e al magazine GQ ha detto che la sua scelta sarebbe legata a motivi ambientalisti (da sempre la celebre popstar è impegnata nella difesa dell’ambiente): “Ci viene consegnato un pianeta che cade a pezzi e mi rifiuto di consegnarlo a un figlio. Fino a quando non sento che mio figlio potrebbe davvero vivere su una pianeta pieno di pesci nell’acqua, ho deciso di non passare questo fardello a un’altra persona”, ha dichiarato la popstar.

Anche Leonardo DiCaprio, lo scapolo d’eccellenza a Hollywood, ha dichiarato di non volere figli per motivi simili a quelli della Cyrus: “Perché mai dovrei voler portare dei bambini in un mondo come questo? Se succede, succede; ma preferirei di no”, ha dichiarato l’attore a Grazia.

L’attrice premio Oscar Helen Mirren ha confessato che non aver avuto figli sarebbe stata per lei una scelta consapevole: “Non è che non ami i bambini, mi piacciono e sono divertenti, ma non ho mai voluto averne di miei. Ho davvero provato a volerlo ad un certo punto, ma semplicemente non faceva per me”, ha ammesso la conduttrice in un’intervista a People. L’attrice è sposata dal 1997 con il regista Taylor Edwin Hackford.

Nel suo famoso programma tv per la CBS Oprah Winfrey ha ammesso di non aver mai voluto figli perché si sarebbe sentita una cattiva madre: “Non credo che sarei stata una buona madre per dei figli, soprattutto quando erano piccoli. Io ho bisogno che tu mi parli, e ho bisogno che tu mi dica cosa c’è che non va. Io i bambini non riesco a capirli”, ha confessato la celebre conduttrice.

Renée Zellweger a sua volta ha dichiarato a Vanity Fair: “La maternità non è mai stata un’ambizione. Semplicemente non mi interessa avere figli, e non ho avuto aspettative di questo genere. Prendo le cose come vengono, ogni giorno alla volta, senza preoccuparmi troppo”.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG