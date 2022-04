Nonostante siano tra le star più famose di Hollywood, queste celebrities hanno scelto di condurre una vita modesta. Scopriamo chi sono.

Alcune star di fama internazionale, come Keanu Reeves, hanno scelto di vivere una vita a dir poco modesta e le loro storie hanno spesso colpito i fan che non ne erano a conoscenza. Scopriamo di quali celebrities si tratta e il perché della loro scelta.

Keanu Reeves

Star ricche che conducono una vita normale

Keanu Reeves è famoso nel mondo delle star per aver sempre condotto una vita modesta e morigerata. L’attore (il cui patrimonio è stimato attorno ai 75 milioni di dollari) ha donato enormi quantità di denaro ai meno abbienti e spesso è stato paparazzato mentre conversava con i clochard o comprava per loro un panino. Reeves avrebbe cambiato il suo modo di vivere dopo due dolorosi lutti (quello della moglie e della figlia appena nata) e dopo aver scoperto la malattia della sua adorata sorella, Kim.

Anche Jennifer Lawrence non ama lo sfarzo: secondo Vanity Fair l’attrice guiderebbe una qualsiasi utilitaria e agli abiti di lusso preferirebbe quelli dei comuni brand di fast fashion. La Lawrence, nonostante il successo internazionale, sarebbe rimasta a vivere nello stesso appartamento che possedeva prima di sfondare nel mondo del cinema (fino a quando, nel 2019, non è convolata a nozze con l’esperto d’arte Cooke Maroney).

Tra i divi di Hollywood che sono famosi per la loro vita morigerata vi è anche Leonardo DiCaprio, che al jet privato preferirebbe i comuni voli commerciali (dove ovviamente ha sempre cercato di nascondere la propria identità con occhiali spessi e ampi cappelli). DiCaprio è famoso per le opere di beneficenza e filantropia e sembra che il suo unico lusso sia una Toyota Prius.

Leonardo DiCaprio

Nonostante l’amore per l’alta moda, Lady Gaga conduce una vita piuttosto modesta per essere una star di fama internazionale e lei stessa ha ammesso che amerebbe “trattare” nei mercati artigianali. “Perché la gente mi guarda come se fossi pazza quando uso i coupon in negozio o provo a contrattare“, ha scritto la stessa cantante in un suo post su Twitter.

Altra star di fama internazionale che nonostante il successo ha preferito condurre una vita “normale” sarebbe Sarah Jessica Parker: l’attrice vive nel Greenwich Village, con suo marito Matthew Broderick e i loro tre splendidi bambini. Lei stessa ha svelato che alcuni episodi legati alla sua infanzia e alle difficoltà economiche vissuta dalla sua famiglia l’avrebbero spinta a non “sperperare” il suo denaro.

