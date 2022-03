Siffredi ha inviato a sorpresa un messaggio a Lulù Selassié per congratularsi con lei al Grande Fratello Vip.

Tra gli ammiratori di Lulù Selassié a quanto pare c’è anche il Re del cinema per adulti Siffredi, che al GF Vip ha inviato un breve video per congratularsi con la principessa etiope e per fare il tifo per lei.

“Lulù sono qui per la festa della donna, sei la donna che mi interessa di più nella Casa, la più sincera, la più vera, la più simpatica, come piace a me e come sono io”, ha dichiarato l’attore e poi, rivolgendosi al fidanzato di Lulù, Manuel Bortuzzo: “Manuel sono solo una fan di Lulù e vi auguro tutto il bene del cuore. E soprattutto mi auguro che tu vinca Lulù, te lo meriti, sei fantastica. Io sono il tuo fan numero uno”.

Rocco Siffredi

Siffredi: il messaggio a Lulù Selassié

Nell’ultima diretta del GF Vip Lulù Selassié ha ricevuto a sorpresa il messaggio di Siffredi, che ha confessato di essere un suo grande ammiratore. La principessa etiope è stata entusiasta della sorpresa ricevuta e ha detto: “Ti adoro, sei troppo forte. Non vedo l’ora di consocerti”. I due si incontreranno davvero dopo la fine del programma?

La sesta edizione del GF Vip è ormai vicina alla sua conclusione e in tanti fanno il tifo per la principessa etiope, che non vede l’ora di poter riabbracciare il fidanzato Manuel (con cui l’amore è sbocciato proprio all’interno della Casa).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG