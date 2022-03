Barbara D’Urso ha replicato contro l’ex compagno Francesco Zangrillo, infastidito dall’esser stato definito “corteggiatore in prova”.

A Verissimo Barbara D’Urso ha definito il broker assicurativo Francesco Zangrillo – a cui sarebbe stata legata per circa un anno – un “corteggiatore in prova”.

Dopo la replica del broker la conduttrice ha svelato a Chi perché non amerebbe usare il termine “fidanzato” e ha indirettamente risposto alle sue parole. “Non so nemmeno io cosa voglio. La parola fidanzato mi pesa un po’, per adesso preferisco essere libera, non rendere conto a nessuno. Questo è un periodo molto movimentato, sono così concentrata sul lavoro che l’attenzione che meriterebbe una coppia per ora non mi manca”, ha dichiarato.

Barbara D’Urso

Barbara D’Urso: la replica a Zangrillo

Barbara D’Urso ha replicato a Francesco Zangrillo che, in una lettera a Chi, si era detto infastidito per esser stato definito “corteggiatore in prova” dalla stessa conduttrice. “Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella”, ha dichiarato a Chi il broker assicurativo.

La conduttrice ha commentato anche i rumor riguardanti la presunta e imminente paternità di uno dei suoi due figli (che quindi la renderebbe presto nonna: “Non so come sia uscita questa notizia. Sono molto riservata, i miei figli pure e continueranno a esserlo. Ma sono diventata zia di una nipotina e questo sì, lo posso dire, ogni bimbo che nasce è un dono meraviglioso che la vita ci fa”, ha dichiarato.

