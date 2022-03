Levante si è goduta una delle sue prime passeggiate all’aperto con la figlia, ma una foto sui social ha scatenato un putiferio.

Sui social in tanti hanno ironizzato sulla copertura usata da Levante per la carrozzina della figlia, Alma Futura, durante una delle loro prime passeggiate insieme all’aria aperta. La cantante ha deciso di usare un’apposita copertura per proteggere la piccola dagli spifferi d’aria fredda, ma in tanti sui social hanno condiviso l’immagine ironizzando sul fatto che neanche i passanti avrebbero potuto vedere il volto della bambina.

Levante

Levante: il caso carrozzina

Sui social c’è chi ha avuto da ridire su Levante e la story in cui ha mostrato il passeggino “blindato” che ha utilizzato per portare in giro sua figlia, Alma Futura. La cantante è molto gelosa della sua privacy e infatti sui social non ha mai mostrato il volto della bambina, nata il 13 febbraio 2022. In tanti hanno ironizzato sulla vicenda e sull’eccesso di protezione usato dalla cantante, che evidentemente voleva solo far sì che la bambina non soffrisse il freddo e il vento.

La piccola Alma Futura è nata dall’amore tra la cantante e l’avvocato Pietro Palumbo, che hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata.

