La showgirl Rita Rusic si è scagliata contro Adriana Volpe e il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip 6.

Tra Adriana Volpe e Rita Rusic non corre buon sangue e al settimanale Chi la showgirl non ha risparmiato la sua opinione velenosa sul conto della conduttrice, opinionista del GF Vip ed ex concorrente del reality show. “Tifo per Signorini e simpatizzo molto per l’opinionista Sonia Bruganelli. Adriana Volpe? Un’opinionista senza opinioni. Guarda i social e ripete”, ha dichiarato l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori.

Adriana Volpe

Rita Rusic contro Adriana Volpe

Non corre buon sangue tra Adriana Volpe e Rita Rusic e, nella sua ultima intervista a Chi, la showgirl è tornata ad affilare gli artigli contro la conduttrice, che secondo lei sarebbe incapace di svolgere il ruolo di opinionista. La Rusic ha espresso invece parole gentili nei confronti di Sonia Bruganelli, che secondo lei sarebbe perfetta per il ruolo: “Che devo dire, soltanto ‘Bruganelli forever!’. Ma lei veramente parla sempre e solo di Magalli! E che scatole questa qui. Mi rode che lei è un’opinionista che di opinioni non ne ha una intelligente“.

Adriana Volpe replicherà alle parole della sua acerrima rivale? Al momento la conduttrice ha preferito non esprimersi sulla questione, ma non è escluso che lo farà.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG