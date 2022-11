Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha condiviso un tenero messaggio per il compleanno del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli ha affidato ai social la sua dedica romantica verso il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, che ha spento 32 candeline. Sui social la giornalista ha condiviso alcune foto che li ritraggono insieme e ha scritto: “Tu sei questo. La persona più giusta e generosa che abbia mai conosciuto. La spalla a cui appoggiarsi con la mano, quella su cui mettere un piede per tuffarsi un po’ più in là. Hanno ragione mio padre e i gatti a preferirti a tutti noi. Ti amiamo tutti, inevitabilmente. Buon compleanno”.

Selvaggia Lucarelli: la dedica a Lorenzo Biagiarelli

Attraverso i social Selvaggia Lucarelli ha dedicato un messaggio d’amore al suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, reduce dalla sua prima esperienza a Ballando con le Stelle. I due sono stati travolti da una marea di polemiche per via del loro rapporto e della partecipazione di entrambi al programma (lei in qualità di giudice, lui in qualità di concorrente), ma entrambi sembrano aver preferito non dare adito ai commenti di questo tipo. Nelle scorse ore Selvaggia Lucarelli ha comunque deciso di replicare contro la collega Carolyn Smith, che nei giorni scorsi ha scagliato alcune frecciatine contro di lei e Lorenzo Biagiarelli via social.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG