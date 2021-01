Ore difficili per Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip. E stavolta non c’entrano nomination o dinamiche interne al reality. A turbare la serenità dell’attrice, infatti, questa volta è la scoperta del fatto che i genitori non sentano il fidanzato Giuliano Condorelli da alcuni mesi e che lo stesso Giuliano voglia una pausa della relazione.

Uscita dal confessionale, Rosalinda Cannavò ha raccontato all’amica inseparabile Dayane Mello e a Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi di aver parlato con la sua famiglia e di aver appreso la spiacevole verità:

Ho parlato con i miei. Mia sorella mi ha detto: ‘vuoi sapere la verità o che ti dica una bugia? Noi Giuliano non lo sentiamo da mesi.

Rivelazione alla quale i coinquilini hanno risposto provando a consolare la giovane attrice, che però è parsa non particolarmente sorpresa da quanto appreso in confessionale:

Ci risiamo, non è la prima volta che succede. È una notizia che non mi stupisce, è un film che non mi stupisce. Sono tranquilla su questo. Comunque loro mi hanno detto che sto facendo un bellissimo percorso.

Parole che fanno quindi ipotizzare che già in passato il dialogo tra Giuliano Condorelli (che in questi mesi in tv si è palesato poco e niente) e la famiglia di Rosalinda Cannavò si è interrotto per motivi non precisati. L’attrice, continuando a parlare con la Mello, ha poi espresso la sua volontà di concentrarsi solo su stessa, provando così a rimandare eventuali chiarimenti soltanto nel momento in cui uscirà dalla Casa di Cinecittà. Anche se non ha nascosto alcune perplessità sul futuro insieme al suo fidanzato:

Se in passato poteva farmi paura, ora non mi fa più paura. So quanto valgo. Sono stanca. Non sento il pensare insieme, non sento un noi. Non è la prima volta che succede, io me l’aspettavo. Mi manca però sono stanca di questi comportamenti, perché loro non c’entrano niente. Ogni volta che c’è un litigio con me se la prende con loro. Quando parlo di evoluzione del nostro rapporto intendo anche questo. Io in questo momento non vedo un noi. Sono rimasta a Milano perché non ho bisogno di nessuno per costruirmi una nuova vita. Non sono più disposta ad accettare questo. Altrimenti una storia di 10 anni è finita.