Giuliano Condorelli torna a farsi sentire. Il fidanzato di Rosalinda Cannavò, infatti, si è fatto vivo attraverso una storia pubblicata su Instagram ed ha provato a fare chiarezza sugli ultimi avvenimenti al Grande Fratello Vip.

Nelle ultime ore aveva fatto discutere il fatto che l’attrice non avesse ricevuto per Natale il videomessaggio di auguri di Julian Condor, come si fa chiamare il ragazzo. Per Rosalinda soltanto una tavoletta lavorata a mano in regalo. Un episodio che non è passato inosservato agli occhi della concorrente del reality e che, ovviamente, ha alimentato i dubbi su un presunto allontanamento tra i due, magari ‘per colpa’ di alcuni atteggiamenti nella Casa dell’ex Adua Del Vesco. Dubbi che Giuliano ha voluto dissipare.

Ecco cosa ha scritto, rivolgendosi a coloro che in queste ore hanno messo in discussione la loro relazione:

Diventano sempre più insistenti delle voci ridicole che devo smentire categoricamente:

Non ho mai smesso di seguire Rosalinda.

Nessuno mi ha mai convinto e neppure consigliato di farle il regalo di Natale. Figuratevi se mi faccio consigliare dal Gf per qualcosa di così importante per me.

Non ho lasciato Rosalinda. La seguo, supporto e amo alla follia, nel bene e nel male.

Se volete continuare a commentare e condividere notizie false fate pure, sono certo che la maggior parte di voi stia dalla parte della verità e del bene. Grazie come sempre per tutti i messaggi di affetto che leggerò uno ad uno.

Grande Fratello Vip, le parole di Alfonso Signorini su Rosalinda e Giuliano

Un messaggio chiaro che non lascia spazio ad interpretazioni e che dimostra l’intenzione di Giuliano di mettere a tacere le malelingue. Il tutto a dispetto di quanto aveva rivelato Alfonso Signorini durante una puntata di Casa Chi. Il conduttore del reality di Canale 5, infatti, anche a proposito del rapporto di amicizia coltivato da Rosalinda con Dayane Mellof, di recente ha svelato:

Julian non è rimasto bene a sentire tutte queste cose, all’inizio non voleva nemmeno più farle il regalo di Natale, poi siamo riusciti a convincerlo, ma era un po’ restio” ha detto Alfonso “queste confessioni hanno colpito un po’ il suo orgoglio. Rosalinda, all’interno della casa, sta vivendo un tipo di esperienza che certamente non si aspettava di vivere…un po’ l’attrazione verso Dayane, che si è spinta un po’ al di là dell’amicizia classica, assumendo i contorni di un legame che lei stessa ha definito un anomalo. Lei in passato non ha mai provato un qualcosa di così forte verso una sua amica.

Come mai le rivelazioni di Alfonso Signorini non coincidono con le dichiarazioni social di Giuliano?