Rosalinda Cannavò è una delle concorrenti che ha deciso di restare all’interno della casa del Grande Fratello VIP nonostante il suo prolungamento che, ricordiamo, terminerà il prossimo metà febbraio. Ricorderete sicuramente la puntata in cui Alfonso Signorini diede la notizia ai VIP, in quell’appuntamento il fidanzato dell’attrice Giuliano Condorelli le diede man forte per cercare di portare avanti la sua avventura all’interno della casa, arrivando persino a convincerla.

Non solo, durante l’appuntamento del 30 novembre 2020 in prima serata, Giuliano fece una sorpresa alla concorrente con un videomessaggio:

Ciao cucciola. Come stai? Mi manchi come non mai. Non avrei pensato una cosa del genere. Ho fatto di tutto per vederti e sentirti in questi due mesi. (…) Sono molto orgoglioso di te. Fidate delle mie parole. (…) Se ti può consolare il tuo essere ‘sbagliata’ ti rende preziosa ai miei occhi.

A queste parole Rosalinda rispose: “Sono carica. Sono più forte sicuramente. Mi manchi“, Ebbene, tenete bene a mente queste parole.

Nelle scorse ore Rosalinda, parlando con la sua migliore amica nella casa, Dayane Mello, si è lasciata andare a delle considerazioni in cui quel “Mi manchi” cambia totalmente senso. La modella parte con la domanda diretta: “Ti manca Giuliano? Lo pensi sempre o solo alcune volte?”

Rosalinda così ha risposto:

Ultimamente è strano, ci penso però sono tre mesi che sto qui ed è come se la vita fosse qui dentro. Poi noi quest’estate non stavamo insieme e ci siamo ripresi tra fine luglio e inizio agosto. Un conto poi è dover essere distanti, ma puoi sentirlo, chiamarlo e sapere cosa pensa, un altro è non sentirlo proprio.

Rosalinda Cannavò sul suo fidanzato: “Mi tratta come una bambina. Io vorrei una famiglia, ma lui no!”

L’attrice sembra sentirsi quasi a disagio e non manca di farlo notare nel suo sfogo:

Sai cosa poi? Il dover trovarmi a lottare, magari in senso buoni, con lui che mi dirà tutte le cose che non sono andate bene, mi fa salire l’ansia. Io voglio essere leggera nella mia vita. Ho paura di trovarmi con lui che mi fa notare gli errori ed essere giudicata. La cosa che vorrei è una persona che mi dica ‘Hai fatto tutto ciò che sentivi? Benissimo, sono contento per te, lo sentivi’. Sarà lì il mio cambiamento.

E aggiunge: “Non sono più quella di prima e se ho preso una decisione, ho fatto una scelta, se ho preso qualsiasi direzione e fatto qualsiasi cosa è perché lo sentivo“. Dunque la sua speranza è che certi atteggiamenti del suo fidanzato possano cambiare. Rosalinda sembra proprio lamentarsi:

Mi sento e mi tratta come una bambina con lui che mi deve dare delle direttive, come se io fossi incapace di prendere delle scelte. Credo che lui si troverà davanti una persona diversa. Mi spaventa, ma è così. Dovrò essere forte e di pugno. Lui da tempo ha capito che sono pronta per creare una famiglia e sposarmi, ma non vuole. Io voglio costruire qualcosa di solido, voglio stabilità e non ho più voglia di giocare. Da questa cosa scappa. È vero che dobbiamo viverci meglio, però…

Insomma, Rosalinda sembra essere davanti ad un bivio per il futuro.