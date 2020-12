by @Marco Salaris

Il sabato sera nella casa del Grande Fratello VIP riserva sempre una sorpresa dietro l’altra. Anche ieri gli inquilini non hanno deluso le aspettative, in particolare due protagonisti di questa edizione come Tommaso Zorzi e Giulia Salemi. La scena: siamo nel giardino della casa, ormai i freni inibitori degli evergreen della casa hanno lasciato spazio alla conoscenza con i nuovi arrivati nelle scorse settimane.

Tommaso e Giulia chiacchierano al centro della cerchia dei VIP, i due sono legati da un profondo legame d’amicizia fuori dalla casa e da anni. Questo rapporto però in passato sembra aver vissuto una fase che è andata oltre l’amicizia. Zorzi si lancia nella rivelazione: “In amicizia, è amore. Eravamo piccoli e inesperti. Era 5 anni fa poi” e immediatamente la curiosità del resto dei vipponi si accende. La Salemi aggiunge del suo: “È una delle esperienze che mi ha segnato”

Tommaso “Pensa un po‘” le risponde. Giulia:” “Ma no, aspetta, perché tutti gli altri rispetto a Tommaso erano il nulla“. Davanti a loro, Sonia Lorenzini rimane sorpresa e si dice incredula sospettando che si tratti di una sciocchezza, più convinta del contrario Dayane Mello (nei giorni scorsi la modella è stata citata in un discorso sull’amicizia intesa anche come sentimento d’amore fatto da Rosalinda): “Vi lasciamo così con il dubbio”

Cecilia Capriotti vuole vederci meglio: “No, perché nei vostri sguardi non ricordate cose sessuali. Tu l’hai corrotto e ti sei approfittata del suo corpicino acerbo” ironizza. Ma Zorzi ci tiene a precisare che in ciò che si è detto c’è la verità: “Amore non hai letto bene. Prendici nella serata giusta…e leggi tutto quello che vuoi dai nostri sguardi“.

Tommaso e Giulia rivelano di aver fatto puffi puffi bau bau insieme in passato #GFVIP pic.twitter.com/86MXZ7p3ZV — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 19, 2020

La Salemi aggiunge: “No, in realtà era lui che si è approfittato” e a Dayane (poco dopo in una conversazione in disparte) dice che lei e Tommaso si sono scambiati solo baci e tenerezze, senza andare oltre. Non c’è mai fine alle sorprese riservate dal passato di Zorzi, solo qualche giorno fa il suo racconto sul flirt avuto con Mohamad.