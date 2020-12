Mario Ermito e Sonia Lorenzini: le chat segrete prima del Grande Fratello Vip 5  

Giornalettismo, nelle scorse ore, ha pubblicato le chat segrete tra due concorrenti del ‘Grande Fratello Vip 5’, ovvero Mario Ermito e Sonia Lorenzini. I due gieffini, ieri sera, in diretta, hanno confessato di essersi sentiti sui social prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà.

“Sei sparita senza dirmi nulla?” scrive l’attore all’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’ tornata single dopo tre anni: “Per me è un periodo particolare”.

Il modello, però, non si perde d’animo e continua il corteggiamento: “Non chiuderti in te stessa. Trova una chiave di lettura diversa. Non pensare alla nostra conoscenza con un fine. Viviamoci il presente. Daje Sonia ci penso io a tirarti su di morale”.

L’ex tronista del programma di Maria De Filippi, però, non sembra voler cedere alle avances di Ermito: “Ho bisogno dei mie tempi per ripartire”. La pronta risposta di Mario non si è fatta attendere: “Non precluderti la possibilità di conoscermi in questo periodo particolare della tua vita. Il cambiamento è una condizione mentale normale che viviamo o abbiamo vissuto tutti”. Sonia prova a fermarlo nuovamente. “Non è paura, già attraversata”.

Il neo concorrente del reality di Canale 5, si ferma, ma dopo qualche giorno torna all’attacco. «Buongiorno, ti ho sognata. Sarà stato il vino. ma finalmente nel sogno c’eravamo incontrati. Ed era tutto un po’ strano”. Sonia, risponde sorridendo con emoticon e spiega che, attualmente, vive a Verona, cercando di rimettere in piedi la sua vita dopo la fine di un grande amore. Ermito, affonda: “Ho preso casa a Roma. Grande, con stanza ospiti. Se ti proponessi weekend con calici di vino”. Sonia, riparte con il due di picche. «E’ il 29 ottobre un periodo particolare per gli spostamenti e non avrei il tempo”.

Ermito la avverte: “Non forziamo le cose. Vedremo”.

Foto | Ufficio Stampa