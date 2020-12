Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi vuole abbandonare la casa? (video)  

by @sebastianocascone

I tweet della sorella Gaia e i messaggi del proprio agente su Instagram hanno scosso Tommaso Zorzi che, ieri dopo la diretta e stamattina, manifesta una certa insofferenza e la voglia di abbandonare definitivamente il gioco dopo tre mesi di reclusione.

Ieri sera, durante la ventisettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, l’influencer ha avuto modo di leggere, per la prima volta, il post del proprio manager: “Capirai mai che l’unica cosa che devi abbandonare è l’ansia di essere abbandonato?” scritto dopo il chiarimento con Stefania Orlando.

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli cercano di far ragionare il proprio compagno d’avventura visibilmente in crisi anche perché, in questi giorni, avverte particolarmente la mancanza dell’amico del cuore, Francesco Oppini:

Zelletta: “Ci siamo fatti una grande risata”

Zorzi: “Pure io all’inizio, poi però ci ho riflettuto e il fatto che il mio agente abbia scritto quello, lo leggo come un ‘torna a casa’. Poi c’era proprio la parola ‘abbandono’, quindi”.

Lazzaro nella storia ig: “capirai mai che l’unica cosa che devi abbandonare è l’ansia di essere abbandonato?” Tommaso: “c’era la parola abbandonare. Lazzaro mi sta dicendo di abbandonare la casa” MA COSA CAZ- #gfvip pic.twitter.com/jDdOHg1kAU — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) December 19, 2020

Anche Stefania e Giulia Salemi, stanotte, hanno cercato in tutti i modi di convincere l’influencer a non prendere minimamente in considerazione l’ipotesi di lasciare la casa:

Salemi: “Tommy, fidati. Hai svoltato. Hai fatto la differenza. Chi non ti conosceva ora sa chi sei. Il mondo parla di noi, siamo sempre primi su Twitter, lo dice sempre anche Alfonso. Non puoi nemmeno immaginare. Si è vista la tua persona, la tua complessità. E questo è bello. Sei tantissime sfumature”.