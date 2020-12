Antonella Elia a Verissimo: “Non tornerò mai con Pietro Delle Piane”  

Antonella Elia, l’irriverente opinionista di Grande Fratello Vip 5, racconta, a Verissimo, in onda, oggi pomeriggio, della tormentata storia d’amore con l’attore Pietro Delle Piane, che i telespettatori hanno imparato a conoscere grazie alle partecipazioni al ‘GF Vip’, a ‘Temptation Island’ e ai programmi di Barbara d’Urso:

“Con Pietro è davvero finita. Era in prova ma non l’ha superata. Mi ha spaccato il cuore. Non tornerò mai con lui, ma continuerò ad amarlo. Separarmi da Pietro è una lacerazione, ma non siamo adatti a frequentarci, non sappiamo prenderci per cui si scatenano delle reazioni inaccettabili. Dobbiamo fare un lungo percorso di crescita da soli prima di poterci rincontrare. Voglio che abbia il meglio dalla vita ma senza di me”.

La conduttrice, nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato anche di Filippo Nardi, protagonista di alcune uscite infelici contro le donne della casa di Cinecittà in particolare, Maria Teresa Ruta. Il Conte, ieri sera, è stato squalificato:

“Sono disgustata. Ci vogliono una bassezza culturale e umana inenarrabile per dire quello che ha detto. Trovo sia disgustoso fare dell’ironia di così bassa lega. Quello di cui lui ha parlato è inqualificabile”.

L’ex gieffina, poche ore fa, sul proprio account Twitter, ha commentato l’uscita dal gioco di Cristiano Malgioglio:

Il 6% a @InfoMalgioglio è la follia totale. È uscito uno dei miei preferiti in assoluto. Persona talmente straordinaria da non essere , probabilmente, capita. Il #gfivp ha perso un grandissimo concorrente. Ma soprattutto un essere speciale. ♥️ pic.twitter.com/nY6kpCVoc1 — Antonella Elia (@EliaAntonella) December 18, 2020

