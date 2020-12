by @sebastianocascone

Brutta disavventura nel cuore della notte per Elisabetta Gregoraci. La showgirl calabrese, dopo aver partecipato, in studio, alla diretta della ventisettesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, è rientrata a casa. In diretta Instagram, con Enock Barwuah, Francesco Oppini e Guenda Goria, la conduttrice ha confessato di avere avuto qualche problema nell’aprire la porta della propria abitazione.

ELISABETTA CHE ROMPE LA CHIAVE, ENOCK DÀ CONSIGLI SU COME GIRARE LA MANIGLIA, FRANCESCO SE LA RIDE E SFOTTE ⚰️⚰️⚰️#GFVIP pic.twitter.com/5s3gM22Lyu — 85% 🪲 (@24McCartney) December 19, 2020

Gregoraci: “Questa è la chiave e non si apre. L’ho fatto 100 volte. Aspettate, state là. Devo forzare la chiave. Non posso dire dove abito in tutta Italia”.

Per rassicurare tutti i fan, l’ex gieffina, qualche ora dopo, sui propri social, ha raccontato di aver chiesto l’intervento dei vigili del fuoco per uscire da quella brutta situazione e, poter, finalmente far rientro nel proprio domicilio:

“I pompieri mi hanno aiutata ad entrare in casa, grazie infinite, ora mi godo il mio latte con biscotti delle 3.45. Notte”.

La Gregoraci, anche ieri sera, è stata una delle protagonista dell’ultimo appuntamento con il reality di Canale 5. Si è confrontata nuovamente con Pierpaolo Pretelli a cui ha confessato di aver messaggiato privatamente con l’ex fidanzata (e mamma di suo figlio Leonardo), Ariadna Romero e sua madre. Ha, inoltre, commentato l’aereo e tutti i messaggi dei fan sulla coppia dei #gregorelli. Ha fatto parte del ‘corpo di ballo’, capitanato da Matilde Brandi, sulle più belle canzoni natalizie.