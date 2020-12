Fariba Tehrani: chi è la madre di Giulia Salemi  

Fariba Tehrani è la madre di Giulia Salemi, modella italopalestinese che ha partecipato a Pechino Express, Grande Fratello Vip 3 e Grande Fratello Vip 5.

Nata il 9 maggio del 1962 a Teheran, in Iran, arriva nel nostro Paese a 18 anni mentre nel suo è in corso la rivoluzione persiana. In Italia conosce un ragazzo italiano. Dal loro amore nasce proprio Giulia Salemi. La relazione finisce, ma lei resta qui lavorando come proprietaria di un centro benessere in provincia di Piacenza. Su Instagram ha oltre 9mila follower.

Il rapporto tra Fariba Tehrani e Giulia Salemi ha avuto alti e bassi. In particolare, la genitrice non ha visto di buon occhio la relazione nata al Grande Fratello Vip 3 tra la figlia e Francesco Monte. L’ex tronista aveva appena rotto con Cecilia Rodriguez, che lo aveva tradito davanti a tutta l’Italia con Ignazio Moser proprio all’interno del programma di Canale 5.

A questo punto, Fariba si è rassegnata e ha fatto degli incantesimi per far sì che tra Giulia Salemi e Francesco Monte andasse tutto bene. Purtroppo la magia non è servita a molto e la Tehrani aveva dichiarato a tal proposito che la Salemi le aveva impedito di darle consigli. I due si sono lasciati e l’ex tronista è ora fidanzato con Isabella De Candia.

Durante la permanenza di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 5, quest’ultima si è lamentata in quanto al contrario dei suoi coinquilini lei non ha ricevuto alcun regalo dalla mamma. Il web ha attaccato la Tehrani, che su Instagram ha così risposto:

“Ognuno è libero di comportarsi come vuole! ma deve accettare che ogni azione ha una reazione!!!!!”

Parole leggermente ambigue, che non hanno calmato i sostenitori della modella italopalestinese. La ragazza tuttora si chiede come mai la madre sia diventata così assente da quando è entrata nel programma. Davvero strano, se si pensa che Fariba Tehrani sia una presenza alquanto ingombrante nella vita di Giulia Salemi.

Foto: account Instagram Fariba Tehrani