Maria Teresa Ruta, la previsione su Maria De Filippi ospite: “Se venisse a farci gli auguri” (video)  

Oggi, domenica 27 dicembre 2020, all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad una previsione sulla ventinovesima puntata in onda, domani 28 dicembre 2020, in prima serata, su Canale 5. Ovvero Maria De Filippi special guest star del penultimo appuntamento del 2020.

La conduttrice tv ha manifestato il desiderio di ricevere gli speciali auguri dalla collega, in vista del nuovo anno. Ecco il breve dialogo della Ruta con Giacomo Urtis e Rosalinda Cannavò, in cucina, durante la preparazione della pizza domenicale.

Maria De Filippi ospite al #GFVIP ✅ "pensate se venisse Maria a farci gli auguri" Maria Teresa ma cosa sei ? 😳

#mariadefilippi #MariaTeresaRuta #gfvip5 pic.twitter.com/jgTiplF6LH — MTR is Better 👑 (@RutaAllTheWay) December 27, 2020

Ruta: “Pensate se venisse Maria a farci gli auguri”.

La presentatrice di Canale 5 si collegherà, in studio, con Alfonso Signorini per complimentarsi con i ‘vipponi’ per gli oltre 100 giorni di permanenza nel loft di Cinecittà. Sonia Lorenzini, Andrea Zelletta, Andrea Zenga, Carolina Dell’Isola, Pierpaolo Pretelli, infatti, sono sue creature televisivamente avendoli, di fatto, lanciati all’interno di programmi cult come ‘Uomini e Donne’ e ‘Temtpation Island’.

L’ultima (ed unica) partecipazione della De Filippi al ‘Grande Fratello’ risale al 2004. La stagione numero 4 della versione nip del reality di Canale 5, condotta da Barbara d’Urso, fu vinta da Serena Garitta.

Cosa potrebbe accadere domani? Andrea Zelletta e la fidanzata Natalia Paragoni potrebbero confrontarsi dopo il messaggio criptico a Natale; si potrebbe affrontare l’avvicinamento tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi con il punto di vista, in studio, di Elisabetta Gregoraci; ed ancora lo scontro tra Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini per Mario Ermito; ed, infine, la lite tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando. Piatto ricco mi ci ficco!!!